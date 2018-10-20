2018-10-20T12:53:16+03:00
Общество

В Центре молодежных инициатив Белгорода пройдет патриотическая игра

Участника турнира #BELGAME смогут показать, насколько хорошо знают историю, экономику, культуру и географию региона
Ирина ТАРАСОВА
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В Центре молодежных инициатив Белгорода пройдет патриотическая играВ Центре молодежных инициатив Белгорода пройдет патриотическая игра
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В дискозале ЦМИ Белгорода 25 октября в 15.00 пройдет турнир патриотической игры #BELGAME. Его участники продемонстрируют, насколько хорошо знают историю, экономику, культуру, географию Белгородской области, в интересной игровой форме.

Одновременно смогут играть 4 команды по 2 человека. Участники #BELGAME в начале игры поставят фишки на герб региона и бросят игральные кости. В центре игрового поля находится карта с районами Белгородской области, а по

периметру — категории вопросов. Игрок отвечает на вопрос с карточки по той категории, на которую он переместит игральную фишку после броска костей. За каждый правильный ответ команда или игрок получают маркеры по цвету своей игровой фигурки, которые выкладываются на районах Белгородской области. Победит тот, кто сможет выложить на поле большее количество маркеров.

Организаторы патриотической игры говорят, что большая часть молодежи считает, что изучать, к примеру, историю по книгам сложно и долго. Вместе с тем история Белгородского региона очень богата и ее должна знать молодежь. Что-то из вопросов игры обязательно заинтересует ее участников. А потом, заинтересовавшись, можно и закрепить знания.

Всего в турнире смогут принять участие до 80 человек. Зарегистрироваться на игру можно в обсуждении в группе в «ВКонтакте»:

https://vk.com/topic-168851232_39151309.

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