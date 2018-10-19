В Белгороде задержали мужчину, пытавшегося закинуть наркотики на зону
Пакет с коноплей и гашишем ему передал незнакомец
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В Белгороде сотрудники УФСИН задержали мужчину при попытке перекинуть за забор исправительной колонии пакет с наркотиками. В свертке находилось 141,6 грамма конопли и 19,6 грамма гашиша.
Как рассказал задержанный, пакет ему передал незнакомец, а предназначалась «посылка» одному из заключенных.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере». Правоохранители ищут второго подозреваемого.