2018-10-19T18:07:42+03:00
Происшествия

В Белгороде задержали мужчину, пытавшегося закинуть наркотики на зону

Пакет с коноплей и гашишем ему передал незнакомец
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Белгороде сотрудники УФСИН задержали мужчину при попытке перекинуть за забор исправительной колонии пакет с наркотиками. В свертке находилось 141,6 грамма конопли и 19,6 грамма гашиша.

Как рассказал задержанный, пакет ему передал незнакомец, а предназначалась «посылка» одному из заключенных.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере». Правоохранители ищут второго подозреваемого.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородского адвоката, обвиняемого в убийстве конкурента, доставили из Венгрии в Россию
Белгородские заключенные будут выпускать ритуальную продукцию
В Белгородской области осудили работника фермы за убийство двух напарников
В Белгородской области на пожаре погибли три человека
За прошедшие сутки в Белгородской области 5 человек пострадали в ДТП
В Белгороде таки пройдет митинг в поддержку троллейбусов
Обновленная пожарная часть в Белгородской области: новая кровля и снегоболотоход
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
Жители Белгорода и области могут оценить работу учреждений социальной сферы
В Белгородской области горят не только дома, но и трактора
В Белгороде водитель автобуса перевозил пассажиров, хотя его лишили прав еще год назад
В Белгороде пьяный лихач, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, протаранил дорожный знак и вылетел на тротуар
В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» Владимира Спивакова
Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи
«Открытие» запускает пилотные проекты в сфере цифровых технологий
Фильтр-контроль в белгородских школах и детсадах помогает бороться с вирусом