Белгородского адвоката, обвиняемого в убийстве конкурента, доставили из Венгрии в Россию

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-19T17:05:57+03:00

Уголовное дело в отношении него возбудили в марте этого года

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Как сообщает пресс-служба МВД России, сотрудники Интерпола МВД России совместно с ФСИН России доставили в столицу адвоката Владимира Света, 1980 года рождения, которого обвиняют в организации убийства.

- В 2017 году злоумышленник решил устранить конкурента по бизнесу. С этой целью он организовал группу, участники которой в течение года собирали подробную информацию об образе жизни потерпевшего и отслеживали маршруты его передвижения", - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Жертвой Света стал подполковник ФСБ в отставке Константин Васильев, которого 14 марта 2018 года застрелили в Старом Осколе в тот момент, когда он садился в свой автомобиль.

Тогда СУСК России по Белгородской области возбудил в отношении Света уголовное дело. Следователи выяснили, что подозреваемый выехал за пределы России. В связи с этим его объявили в розыск по линии Интерпола.

В сентябре 2018 года разыскиваемого задержали полицейские Венгрии, а затем его доставили в Россию.