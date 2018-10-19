2018-10-19T17:40:50+03:00
Общество

Белгородские заключенные будут выпускать ритуальную продукцию

Предприниматели ознакомились с имеющимися производственными площадками колонии
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские заключенные будут выпускать ритуальную продукцию.Белгородские заключенные будут выпускать ритуальную продукцию.Фото: "КП" Архив
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В исправительной колонии №4 в Алексеевке Валуйского района заключенные будут производить ритуальную продукцию. Об этом шла речь на совещании чиновников, предпринимателей и сотрудников УФСИН по Белгородской области.

В департаменте экономического развития Белгородской области рассказали, что предприниматели ознакомились с имеющимися производственными площадками колоний, обсудили вопросы возможностей и организационных особенностей размещения производств на территориях исправительных учреждений (объемы заказов, доставка продукции, гарантии качества, формирование технических заданий и т.д.) Им были продемонстрированы образцы готовых изделий и продукции, выпускаемой осужденными.

Кроме нового направления, обсуждали, как расширить уже действующее производство сеточных конструкций и картонных папок в исправительной колонии № 7 Валуйского района.

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