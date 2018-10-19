В Белгородской области на пожаре погибли три человека

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-19T13:52:23+03:00

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В половине первого ночи 19 октября 2018 года в дежурную службу белгородских спасателей поступило сообщение о возгорании дома в поселке Вейделевка, на улице Свободы. К моменту прибытия на место пожарного расчета жилые помещения полыхали открытым огнем. Со стихией боролись десять человек и четыре единицы техники.

Спасателям удалось в течение часа полностью ликвидировать пожар. В доме огнем повреждены вещи и мебель.

Позже в обгоревшем помещении спасатели обнаружили тела трех людей – двух мужчин и одной женщины. Обстоятельства трагедии и причины возгорания выясняют дознаватели.