За прошедшие сутки в Белгородской области 5 человек пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-19T11:37:37+03:00

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Полиция сообщает о пострадавших в ДТП в Белгородской области за последние сутки.

18-летний водитель "Форд Фокус" не уступил дорогу "Киа Соренто" под управлением 32-летнего мужчины. В результате машины столкнулись. Авария произошла на перекрестке проспект А.Угарова – проспект Молодежный города Старый Оскол. Пострадали оба водителя и два 18-летних пассажира "Форд Фокус". Кстати, водитель этого автомобиля был без прав, сообщает полиция. Авария произошла примерно в полпервого ночи 18 октября.

Позже, вечером, примерно в 18 часов, "Шевроле Клан" наехала на 51-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. За рулем был 56-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу.