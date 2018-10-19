Обновленная пожарная часть в Белгородской области: новая кровля и снегоболотоход

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-19T10:56:03+03:00

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В четверг, 18 октября в городе Строитель Белгородской области открылась обновленная пожарная часть №36. Некоторое время она была на ремонте: в здании части заменили внутренние инженерные сети и коммуникации, провели капитальный ремонт помещений и обновили кровлю. На это из федерального бюджета было выделено около 3 млн руб.

Среди прочих "обновок" теперь в пожарной части №36 есть снегоболотоход - квадроцикл, с помощью которого можно спасать людей в труднодоступной местности. Также в распоряжении пожарных четыре единицы техники. Личный состав части - 29 человек.

Здание пожарной части было построено еще в 60-х годах прошлого века, и ему уже давно требовался ремонт. Руководители Главного управления МЧС России по Белгородской области, считают, что реконструкция и переоснащение пожарно-спасательных частей необходимы , в первую очередь, для обеспечения безопасности белгородцев и сокращения времени реагирования на происшествия.