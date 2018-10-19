2018-10-19T10:56:03+03:00
Общество

Обновленная пожарная часть в Белгородской области: новая кровля и снегоболотоход

В Строителе открыли отремонтированную пожарную часть
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской областифото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области
Изменить размер текста:

В четверг, 18 октября в городе Строитель Белгородской области открылась обновленная пожарная часть №36. Некоторое время она была на ремонте: в здании части заменили внутренние инженерные сети и коммуникации, провели капитальный ремонт помещений и обновили кровлю. На это из федерального бюджета было выделено около 3 млн руб.

Среди прочих "обновок" теперь в пожарной части №36 есть снегоболотоход - квадроцикл, с помощью которого можно спасать людей в труднодоступной местности. Также в распоряжении пожарных четыре единицы техники. Личный состав части - 29 человек.

Здание пожарной части было построено еще в 60-х годах прошлого века, и ему уже давно требовался ремонт. Руководители Главного управления МЧС России по Белгородской области, считают, что реконструкция и переоснащение пожарно-спасательных частей необходимы , в первую очередь, для обеспечения безопасности белгородцев и сокращения времени реагирования на происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшие сутки в Белгородской области 5 человек пострадали в ДТП
В Белгороде таки пройдет митинг в поддержку троллейбусов
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
Жители Белгорода и области могут оценить работу учреждений социальной сферы
В Белгородской области горят не только дома, но и трактора
В Белгороде водитель автобуса перевозил пассажиров, хотя его лишили прав еще год назад
В Белгороде пьяный лихач, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, протаранил дорожный знак и вылетел на тротуар
В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» Владимира Спивакова
Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи
«Открытие» запускает пилотные проекты в сфере цифровых технологий
Фильтр-контроль в белгородских школах и детсадах помогает бороться с вирусом