2018-10-19T10:17:32+03:00
Общество

Жители Белгорода и области могут оценить работу учреждений социальной сферы

Есть возможность улучшить более 400 организаций
Анна ПОПОЛИТОВА
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Белгородцы и жители области могут оценить работу любого социального учреждения с помощью портала "Народная экспертиза". Проверять деятельность этих организаций будет совет из 37 человек - представители общественных палат, городских округов и районов.

Проверке подлежат 439 учреждений. Эксперты оценят доступность информации о них, условия предоставления услуг и время ожидания, доступность услуги для инвалидов, вежливость сотрудников, удовлетворенность пользователей услугой.

Результаты проверки станут известны в 2019 году. После этого учреждения должны составить планы решения выявленных проблем.

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