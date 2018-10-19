Жители Белгорода и области могут оценить работу учреждений социальной сферы
Есть возможность улучшить более 400 организаций
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Белгородцы и жители области могут оценить работу любого социального учреждения с помощью портала "Народная экспертиза". Проверять деятельность этих организаций будет совет из 37 человек - представители общественных палат, городских округов и районов.
Проверке подлежат 439 учреждений. Эксперты оценят доступность информации о них, условия предоставления услуг и время ожидания, доступность услуги для инвалидов, вежливость сотрудников, удовлетворенность пользователей услугой.
Результаты проверки станут известны в 2019 году. После этого учреждения должны составить планы решения выявленных проблем.