В Белгороде водитель автобуса перевозил пассажиров, хотя его лишили прав еще год назад

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-19T10:29:57+03:00

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Сотрудники ГИБДД остановили водителя автобуса, которого еще в ноябре прошлого года лишили прав на 21 месяц. Причина - вождение в нетрезвом виде. Водитель не сдал, когда требовалось, свои водительские права, и написал, заявление о том, что они утеряны. Кроме того выяснилось, что в автобусе не установлен тахограф, а пассажиров в салоне было больше, чем положено.

За все эти правонарушения в отношении 25-летнего водителя составили сразу три протокола: по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления); по ч. 1 ст.11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства) и по ч. 1 ст.12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей)

Водителя арестовали на 7 суток.

Из-за своей халатности может пострадать и механик, который допустил выход этого автобуса на рейс и разрешил водителю без прав перевозить людей.. На него составлен протокол по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ и ст. 12.32 КоАП РФ.