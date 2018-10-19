2018-10-19T10:29:57+03:00
Общество

В Белгороде водитель автобуса перевозил пассажиров, хотя его лишили прав еще год назад

Парня арестовали на семь суток
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД области.фото: пресс-служба УМВД области.
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД остановили водителя автобуса, которого еще в ноябре прошлого года лишили прав на 21 месяц. Причина - вождение в нетрезвом виде. Водитель не сдал, когда требовалось, свои водительские права, и написал, заявление о том, что они утеряны. Кроме того выяснилось, что в автобусе не установлен тахограф, а пассажиров в салоне было больше, чем положено.

За все эти правонарушения в отношении 25-летнего водителя составили сразу три протокола: по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления); по ч. 1 ст.11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства) и по ч. 1 ст.12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей)

Водителя арестовали на 7 суток.

Из-за своей халатности может пострадать и механик, который допустил выход этого автобуса на рейс и разрешил водителю без прав перевозить людей.. На него составлен протокол по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ и ст. 12.32 КоАП РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшие сутки в Белгородской области 5 человек пострадали в ДТП
В Белгороде таки пройдет митинг в поддержку троллейбусов
Обновленная пожарная часть в Белгородской области: новая кровля и снегоболотоход
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
Жители Белгорода и области могут оценить работу учреждений социальной сферы
В Белгородской области горят не только дома, но и трактора
В Белгороде пьяный лихач, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, протаранил дорожный знак и вылетел на тротуар
В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» Владимира Спивакова
Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи
«Открытие» запускает пилотные проекты в сфере цифровых технологий
Фильтр-контроль в белгородских школах и детсадах помогает бороться с вирусом