2018-10-19T11:22:26+03:00
Общество

В Белгороде таки пройдет митинг в поддержку троллейбусов

Обсудят также повышение стоимости проезда до 20 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде таки пройдет митинг в поддержку троллейбусов.В Белгороде таки пройдет митинг в поддержку троллейбусов.Фото: "КП" Архив
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Мэрия города согласовала акцию «Белому городу — экологически чистый общественный транспорт». Согласно решению мэрии, на площади у Центра народного творчества (ул.Широкая,1) 28 октября в 12.30 начнется митинг в поддержку троллейбусов. Он продлится до 15.00.

Организаторы предлагают всем неравнодушным гражданам придти и обсудить проблемы электротранспорта, которые возникли в Белгороде. А начались они после того, как мэр Константин Полежаев заявил, что троллейбусы необходимо убрать из Белгорода. Его идею поддержали и на областном уровне, мотивируя тем, что опыт Москвы, где появляются электробусы, может перенять и Белгород.

К уже известной и широко обсуждаемой проблеме — быть или не быть электротранспорту в Белгороде, — на днях добавилась еще одна. Ожидаемо планируется повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 ноября 2018 года. Это решение уже прошло через обсуждение комиссий в горсовете и будет вынесено на утверждение депутатов на ближайшую сессию.

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