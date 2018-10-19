В Белгородской области горят не только дома, но и трактора

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-19T09:39:27+03:00

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Вторая половина дня 17 октября выдалась жаркой в прямом смысле этого слова для огнеборцев. Так, в 12.15 в селе Кривошеевка Прохоровского района на улице Победы загорелся трактор «МТЗ Белорус-1523». Несмотря на то, что пожар дежурному караулу пожарно-спасательной части № 30 и добровольной пожарной дружине села Кривошеевка удалось ликвидировать в 12.34, огонь полностью уничтожил машину.

В 13.51 дежурные караулы пожарно-спасательных частей №36 и №40 выехали в город Строитель Яковлевского района на улицу Ленина, где горела 2-комнатная квартира на 5-м этаже. И уже в 14 часов 05 минут пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

В этот же день в 15.51 в селе Покровка Ивнянского района по улице Мира произошёл пожар в жилом деревянном доме. Огнём повреждена обивка дома. Пожар удалось ликвидировать до приезда дежурных караулов.

Вечером этого же дня в 20.23 в поселке Ракитное на улице Просторной загорелся дом двух хозяев. Огонь повредил 72 квадратных метра. Дежурным караулам пожарно-спасательных частей №32, №33 и добровольной пожарной дружине посёлка Ракитное потребовался целый час, чтобы потушить огонь.

Служба спасения еще раз напоминает, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам «112» или «101».