В Белгороде пьяный лихач, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, протаранил дорожный знак и вылетел на тротуар

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-18T18:35:25+03:00

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Водитель «пятнадцатой» привлек внимание экипажа ДПС на перекрестке проспектов Богдана Хмельницкого и Славы. Заметив патрульный автомобиль, молодой лихач попытался скрыться. Однако парень не справился с управлением. Протаранив дорожный знак, он вылетел на тротуар. По счастливой случайности ни пешеходы, ни сам водитель не пострадали.

После ДТП 21-летний житель областного центра предпринял попытку к бегству, однако был задержан автоинспекторами. Выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. Кроме того, он управлял автомобилем подшофе.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении белгородца был составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ. За пьяную езду без прав он получил десять суток ареста.