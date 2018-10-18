В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» Владимира Спивакова

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-18T18:29:10+03:00

Маэстро поблагодарил организаторов гастролей за возможность выступить в городе, где трудятся такие замечательные люди

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Два дня назад оркестр «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова закрывал фестиваль в Кремоне, на родине Страдивари. И вот знаменитый коллектив во главе с маэстро смогли увидеть и услышать жители Губкина. Владимир Спиваков поблагодарил организаторов его гастролей, подчеркнув, что очень ценит «возможность выступать в таких небольших городах, где большое производство, где трудятся замечательные люди».

В этот вечер маэстро не только дирижировал, но и играл на скрипке Страдивари. Дополняло выступление оркестра исполнение Евгенией Асановой арий из опер «Кармен» Бизе и «Самсон и Далила» Сен-Санса. Симфония №45 Гайдна, известная под названием «Прощальная», завершила выступление «Виртуозов Москвы».