2018-10-18T18:29:10+03:00
Общество

В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» Владимира Спивакова

Маэстро поблагодарил организаторов гастролей за возможность выступить в городе, где трудятся такие замечательные люди
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» .В Губкине состоялся концерт «Виртуозов Москвы» .Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Два дня назад оркестр «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова закрывал фестиваль в Кремоне, на родине Страдивари. И вот знаменитый коллектив во главе с маэстро смогли увидеть и услышать жители Губкина. Владимир Спиваков поблагодарил организаторов его гастролей, подчеркнув, что очень ценит «возможность выступать в таких небольших городах, где большое производство, где трудятся замечательные люди».

В этот вечер маэстро не только дирижировал, но и играл на скрипке Страдивари. Дополняло выступление оркестра исполнение Евгенией Асановой арий из опер «Кармен» Бизе и «Самсон и Далила» Сен-Санса. Симфония №45 Гайдна, известная под названием «Прощальная», завершила выступление «Виртуозов Москвы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде пьяный лихач, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, протаранил дорожный знак и вылетел на тротуар
Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи
«Открытие» запускает пилотные проекты в сфере цифровых технологий
Фильтр-контроль в белгородских школах и детсадах помогает бороться с вирусом
В Старом Осколе начинают курсировать специальные автобусы для маломобильных граждан
В Белгороде ограничено движение транспорта в связи с ремонтом участка тепловой сети
Старшеклассники побывали в гостях у белгородских энергетиков
В Белгородской области в каждом муниципальном районе появятся зеленые дубравы
В Белгородской области приступили к завершающему этапу реализации программы УЦН
В Central Park открылся «Дом с привидениями»
Белгородская пара помирилась, но здоровью женщины причинен непоправимый вред
Белгородский майор полиции поборется за звание народного участкового России
Белгородские кабаны пользуются купальнями, ваннами и чесалками
Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала работника РЖД на 20 тысяч рублей
Белгородка обратилась в полицию, обнаружив видео «утех» сожителя с ее малолетней дочерью
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд представили новый обучающий модуль программы «Азбука интернета»
В выставочном зале «Родина» представят матрешек, подносы и живописные работы Елены Новиковой
Жителя Белгородской области наказали за попытку хищения кабеля «Ростелекома»
Белгородский любитель быстрой езды заплатил 34 штрафа, чтобы не стать пешеходом
80-летний белгородец не дождался скорой помощи
Белгородский боксер Евгений Тищенко победил в бою Артуша Саркисяна
Осень в Белгородском регионе бьет температурные рекорды
Пожилой житель Старого Оскола воровал мобильники из машин
Белгородская продавщица заплатит 50 тысяч рублей за продажу 1 бутылки водки подростку