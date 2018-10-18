Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-18T16:03:11+03:00

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В Белгороде памятник учительнице на Народном бульваре сегодня превратился в мемориал скорби. Сюда несут цветы горожане, чтобы выразить соболезнования пострадавшим в керченской трагедии.

На сегодняшний день оборвались жизни 20 человек, пострадали еще 49. Пятеро из них сейчас находятся в коме.

Трагедия произошла в политехническом колледже Керчи 17 октября. Сначала прогремел взрыв бомбы, а затем студент четвертого курса расстрелял своих сокурсников из ружья и застрелился сам. Погибли 14 студентов и пятеро взрослых, которые по предварительным данным являются сотрудниками колледжа. Еще один умер в больнице.

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим. Вместе со всеми скорбит и Белгород.

Керчь. Белгород скорбит.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Среди цветов, которые сегодня несут к памятнику учительнице, есть и веточка желтых хризантем от "Комсомолки". Не передать никакими словами как жаль эти юные, так рано оборванные на самом взлете жизни.