«Открытие» запускает пилотные проекты в сфере цифровых технологий

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-18T13:55:38+03:00

ПАО Банк «ФК Открытие» принял участие в межбанковской программе Banktech2018, по итогам которой принял решение о запуске двух стартапов

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Banktech2018 направлена на подготовку совместных проектов банков с финтех-стартапами, а участие в ней приняли 75 компаний из России, СНГ и Европы. В итоге «Открытие» выбрал две команды, чьи решения направлены на развитие продуктов и сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса.

В частности, онлайн-сервис для предпринимателей «КУБ», который упрощает выставление счетов и помогает отслеживать оплату по ним - причем, напрямую в интернет-банке без необходимости ручного ввода реквизитов. И стартап «МСБ Аналитика» – его целью является совместная проверка гипотез по оптимизации скоринговых моделей и подходов к работе с данными о клиентах.

- В течение трех месяцев создавались прототипы решений, прорабатывались варианты реализации и их ценность для клиентов. По итогам были выбраны два проекта, с которыми мы продолжим работу. Один из проектов гармонично расширяет экосистему продуктов и сервисов для представителей малого и среднего бизнеса, другой — дополняет экспертизу банка в работе с данными и знаний о клиенте, – пояснила Надия Черкасова, член правления банка «Открытие», член совета директоров ассоциации Финтех.

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