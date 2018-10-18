2018-10-18T13:35:42+03:00
Общество

Фильтр-контроль в белгородских школах и детсадах помогает бороться с вирусом

В образовательных и медицинских учреждениях готовятся к эпидемиологическому сезону
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.
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Учебный день в белгородской школе № 46 начинается с фильтр-контроля: школьников прямо на входе проверяют медработники и дежурные учителя. Ребенка, показавшегося больным, сразу же отсекают от остальных и проводят в медкабинет, где измеряют температуру. Если опасения подтверждаются, вызывают родителей.

У образовательного учреждения, которое более 20 лет успешно работает по здоровьесберегающей методике, есть чему поучиться. На сегодняшний день в школе привито 529 учащихся, что составляет примерно половину. При этом болеет – не больше 1 процента.

В управлении образования городской администрации отмечают, что на сегодняшний день в Белгороде в целом уже привито более 10,5 тысяч школьников и 4800 детей дошкольного возраста. Процент заболевших детей в первом случае составляет 1,5%, во втором — 6,1%.

Как и в 46-й школе, дети 45-го детского сада проходят ежедневный фильтр-контроль, а помещения не только проветриваются, но и проходят процедуру кварцевания.

И все же, как советуют врачи 1-й городской поликлиники, не следует игнорировать процедуру вакцинации. Последствия для здоровья от гриппа и ОРВИ могут быть самыми серьезными. А сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, как в будние дни, так и в выходные.

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