В Старом Осколе начинают курсировать специальные автобусы для маломобильных граждан

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-18T12:55:24+03:00

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Со следующей недели в Старом Осколе на маршрутах №4, №34а и №36 начинают курсировать специальные автобусы для маломобильных граждан. Каждый автобус будет выполнять в день 9 рейсов. Начало движения в 7 утра, интервал между рейсами – полтора часа.

Для маломобильных граждан в салоне-трансформере предусмотрены откидные сиденья. Если их перевести в вертикальное положение, появляются места для инвалидных колясок. При этом в каждом машине одновременно могут разместиться 19 человек (или 14 обычных пассажиров и два колясочника).

В Белгородской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Мы вместе», отмечают, что для крупных городов, где курсируют низкополые автобусы, проблема доступности транспорта для маломабильных граждан не так остра. Что касается Старого Оскола, то новые автобусы позволят колясочнику добраться до места назначения с комфортом и значительно дешевле. Ведь до сих пор можно было уехать, вызвав социальное такси, которое обходилось недешево.