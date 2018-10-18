2018-10-18T11:15:37+03:00
Общество

Старшеклассники побывали в гостях у белгородских энергетиков

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
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фото: пресс-служба "Белгородэнерго".фото: пресс-служба "Белгородэнерго".
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Экскурсию по ремонтно-производственной базе Белгородских электрических сетей провел заместитель главного инженера – начальник производственно-технической группы Владимир Бакулин. Школьники познакомились с историей предприятия, осмотрели реальные рабочие места персонала, встретились с инженерами и специалистами.

- Инфраструктура современного города очень болезненно реагирует на любой сбой в энергоснабжении, поэтому и производственная база, и квалификационный уровень сотрудников должны соответствовать самым высоким требованиям, - пояснил Владимир Бакулин. - Сегодня в Белгородских электросетях трудится 409 человек, которые обслуживают более тысячи трансформаторных подстанций, 5,5 тыс. км электрических сетей и 37 тыс. светоточек. Результатом эффективного управления производственной деятельностью является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, в том числе крупных и социально значимых объектов.

фото: пресс-служба "Белгородэнерго".

фото: пресс-служба "Белгородэнерго".

Особый интерес у ребят вызвал цех по ремонту трансформаторов и районный диспетчерский пункт, осуществляющий непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом Белгорода. Диспетчеры ведут автоматический учет повреждаемости оборудования, дистанционно управляют сетями, координируют работу бригад, наблюдают за передвижением авто- и спецтехники, обеспечивают включение и выключение светильников наружного освещения. Профессия диспетчера относится к категории наиболее сложных и ответственных.

После экскурсии многие ребята выразили желание получить инженерное образование, чтобы работать в такой высокотехнологичной и перспективной отрасли как энергетика.

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