2018-10-18T10:30:59+03:00
Общество

В Белгородской области приступили к завершающему этапу реализации программы УЦН

В рамках госпрограммы специалисты «Ростелекома» обеспечат социальным интернетом все 237 населенных пункта области, в которых проживают от 250 до 500 человек
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С 2015 года компания установила 167 точек социального доступа в сеть, а к концу 2018 года обеспечит сетью оставшиеся 70 населенных пунктов по программе Устранения цифрового неравенства.

- Первоочередная задача каждого региона – продуктивное социально-экономическое развитие. Появление в регионе качественной связи открывает доступ к современным цифровым сервисам, что повышает его инвестиционную привлекательность. Именно для этого Правительство России реализует Программу УЦН. Первыми усилия государства оценила молодежь: мачты с бесплатным Wi-Fi, установленные «Ростелекомом» в селах, быстро стали популярным местом встреч, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком.

Точки доступа УЦН обеспечивают возможность передачи данных в радиусе до 100 метров на скорости не менее 10 Мбит/с. Для их подключения «Ростелеком» прокладывает оптику от районного центра, что позволяет организовать в населенном пункте узел доступа. Это позволяет жителям села, при необходимости, подключить персональные услуги связи, оплатив прокладку кабеля от точки УЦН до дома. Всего за два года в рамках проекта «Устранения цифрового неравенства» в Белгородской области провайдер построит более 255 километров волоконно-оптических линий связи.

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