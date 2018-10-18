2018-10-18T09:07:19+03:00
Общество

Белгородская пара помирилась, но здоровью женщины причинен непоправимый вред

36-летняя женщина поступила наутро после драки с тяжелыми травмами брюшной полости
Ирина ТАРАСОВА
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36-летняя женщина поступила наутро после драки с тяжелыми травмами брюшной полости36-летняя женщина поступила наутро после драки с тяжелыми травмами брюшной полостиФото: "КП" Архив
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Сотрудники медучреждения, заподозрив неладное, сообщили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду, что к ним с травмами брюшной полости поступила 36-летняя женщина.

Как выяснилось, она получила удар кулаком в живот от своего сожителя, когда отмечали ее день рождения. Все начиналось мирно, но затем они поссорились. Женщина ударила сожителя гитарой, он в ответ ударил ее. Чуть позже пара помирилась, но на утро женщина почувствовала себя плохо и подозреваемый вызвал ей скорую помощь.

Медики заключили, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Белгороду, в отношении 39-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он задержан и может сесть на 8 лет.

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