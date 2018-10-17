2018-10-17T17:43:20+03:00
Общество

Белгородские кабаны пользуются купальнями, ваннами и чесалками

В дикой фауне такие меры помогают бороться с возникновением и распространением вируса африканской чумы
Ирина ТАРАСОВА
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фото: пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства.фото: пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства.
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О реализации мероприятий по недопущению возникновения и распространения вируса АЧС в дикой фауне Белгородской области рассказал заместитель начальника регионального управления лесного и охотничьего хозяйства - начальник отдела учёта, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания Алексей Масяев.

Он подчеркнул, что строго запрещено подкармливать животных столовыми отходами, санитарными отходами боен, комбикормами и кормами, завезёнными из других регионов и государств. В целях борьбы с наружными паразитами и кровососущими насекомыми увеличено количество купален, ванн и чесалок для кабанов.

Для регуляции численности ведомство приняло 12 решений на добычу кабана в 2017 году. При этом в 2017 году было изъято 2480 особи, в текущем – 437.

К регуляции численности привлекаются профессиональные охотники. В каждом охотхозяйстве формируются специализированные бригады численностью ото 20 человек, а также привлекаются представители общественности.

Ото всех изъятых и обнаруженных павших диких кабанов отбираются пробы на вирус АЧС, чтобы исключить случаи возникновения и распространения вируса АЧС на территории области.

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