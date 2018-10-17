Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала работника РЖД на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-17T17:02:30+03:00

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При обследовании полосы отвода железной дороги, которая граничит с урочищем Красиво природного парка Хотмыжский, относящегося к особо охраняемым природным объектам, в августе 2018 года работники Белгородской транспортной прокуратуры обнаружили грубые нарушение правил пожарной безопасности.

В частности, в полосе отвода железной дороги под линией электропередачи проверяющие обратили внимание на неубранные ветки деревьев. Ветки обрубили, но вывести их с полосы отвода не удосужились.

За грубое нарушение правил пожарной безопасности было возбуждено дело об административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима) в отношении должностного лица Белгородской дистанции электроснабжения.

Прокуратура потребовала от начальника Белгородской дистанции электроснабжения устранить выявленные нарушений, а также принять меры по недопущению их в дальнейшем. Нарушитель заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.