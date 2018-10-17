Белгородка обратилась в полицию, обнаружив видео «утех» сожителя с ее малолетней дочерью

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-17T15:40:56+03:00

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В Яковлевском районе следственный отдел управления СК Российской Федерации по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего насильника. Молодой мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как выяснилось в ходе следствия, молодой мужчина проживал со своей сожительницей и ее малолетней дочерью. Женщина обнаружила видео, записанное 7 октября 2018 года, где ее сожитель насилует ее ребенка, и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения подозреваемому – насильник заключен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия, сообщает пресс-служба СК РФ по Белгородской области.