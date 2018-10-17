2018-10-17T15:18:38+03:00
Общество

В выставочном зале «Родина» представят матрешек, подносы и живописные работы Елены Новиковой

Мастер принимает активное участие в ярмарках, фестивалях Санкт-Петербурга, Финляндии, Эстонии и Германии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото предоставлено Еленой Новиковой.Фото предоставлено Еленой Новиковой.
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Юбилейная выставка Елены Новиковой «Вдохновение природой» откроется 18 октября в 16.00 в нижнем фойе выставочного зала «Родина». Мастер представит авторскую роспись матрешек, подносов, разделочных досок, чайных сервизов, зонтов. В технике батик – авторские платки, шарфы и картины. Также белгородцы и гости города смогут увидеть живописные работы автора.

Выставка продлится до 4 ноября. Заключительным аккордом станет проведение акции «Ночь искусств, где Елена Новикова выступит с мастер-шоу на фоне экспозиции своих работ.

Мастер родилась в Курской области. Образование получила в Железногорском художественном училище, по специальности художник-оформитель. В 1983–2012 гг. жила в Санкт-Петербурге, с 2012 года – в Белгороде.

Елена Новикова активно участвует в выставках, ярмарках, фестивалях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также ее работы знакомы жителям городов Финляндии, Эстонии и Германии

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