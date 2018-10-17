Жителя Белгородской области наказали за попытку хищения кабеля «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-17T12:41:28+03:00

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Житель Губкинского района наказан за попытку кражи кабеля «Ростелекома». Злоумышленника задержали в начале августа 2018 года при попытке хищения более 80 метров медного кабеля. Преступление предотвратили специалисты «Ростелекома» совместно с работниками полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия из-за сработавшей сигнализации.

Подобные преступления предусматривают наказание в виде лишение свободы до двух лет. Однако суд учел, что злоумышленник раскаялся, принял во внимание отсутствие у него уголовного прошлого, и заменил приговор крупным штрафом.

- Наши линейно-кабельные сооружения защищены от хищений и вандализма: «Ростелеком» активно сотрудничает с представителями власти и правоохранительными структурами. Так мы добиваемся цели – обеспечить бесперебойное оказание услуг. В компании проводится системный мониторинг и контроль состояния сооружений связи. Все объекты филиала оснащены охранной сигнализацией с выводом на пульты охраны. Установлены электронные системы и устройства защиты колодцев канализации, пояснил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» призывает белгородцев быть бдительными! При подозрении, что кто-то ворует кабель или портит оборудование связи, сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 112. Из-за отсутствия телефонной связи или доступа в интернет абоненты терпят неудобства, несут финансовые потери. Нарушение инфраструктуры также мешает оперативной работе экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения и органов власти. Только совместные действия правоохранительных органов, связистов и граждан позволят защитить объекты связи.