2018-10-17T11:30:07+03:00
Общество

Белгородский любитель быстрой езды заплатил 34 штрафа, чтобы не стать пешеходом

В течение долгого времени белгородец игнорировал оплату штрафов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский любитель быстрой езды заплатил 34 штрафаБелгородский любитель быстрой езды заплатил 34 штрафаФото: "КП" Архив
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На исполнении в отделе судебных приставов по Белгороду и Белгородскому району обласного УФССП России находилось производство, в состав которого входило 34 исполнительных документа. Все они касались взыскания штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Белгородец оплату штрафов ГИБДД за превышение скорости игнорировал. При этом он неоднократно привлекался к административной ответственности и по другим статьям КоАП РФ.

Было вынесено постановление о возбуждении исполнительского сбора в 34 тысячи рублей - даже несколько больше суммы задолженности. Также судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.

В ходе совместного мероприятия приставов и сотрудников Госавтоинспекции автомобиль должника Chevrolet Cruze был задержан, подвергнут аресту и помещен на штрафную стоянку.

Перспектива ходить пешком должника, по-видимому, не устроила. И он наконец оплатил 34 административных штрафа, а также полагающийся в таком случае исполнительский сбор.

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