2018-10-17T10:29:33+03:00
Общество

80-летний белгородец не дождался скорой помощи

Машина попала в аварию на перекрестке улиц Преображенской и Свободной
Ирина ТАРАСОВА
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Машина попала в аварию на перекрестке улиц Преображенской и Свободной.Машина попала в аварию на перекрестке улиц Преображенской и Свободной.Фото: "КП" Архив
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В аварии, которая произошла на перекрестке улиц Преображенской и Свободной в Белгороде, к счастью, никто не пострадал, внутри машины пассажиров не было. Но скорая помощь ехала на вызов к пожилому белгородцу. И, конечно, вовремя медицинская помощь оказать не смогла.

Как выяснилось позже, у мужчины было подозрение на сердечный приступ. Но, к счастью, все обошлось, он чувствует себя нормально.

Виновного аварии по горячим следам обнаружить не удалось. Теперь его установят по результатам автотехнической экспертизы.

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