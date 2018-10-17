80-летний белгородец не дождался скорой помощи
Машина попала в аварию на перекрестке улиц Преображенской и Свободной
Машина попала в аварию на перекрестке улиц Преображенской и Свободной.Фото: "КП" Архив
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В аварии, которая произошла на перекрестке улиц Преображенской и Свободной в Белгороде, к счастью, никто не пострадал, внутри машины пассажиров не было. Но скорая помощь ехала на вызов к пожилому белгородцу. И, конечно, вовремя медицинская помощь оказать не смогла.
Как выяснилось позже, у мужчины было подозрение на сердечный приступ. Но, к счастью, все обошлось, он чувствует себя нормально.
Виновного аварии по горячим следам обнаружить не удалось. Теперь его установят по результатам автотехнической экспертизы.