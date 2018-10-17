Белгородский боксер Евгений Тищенко победил в бою Артуша Саркисяна
Шесть раундов продолжался поединок в супертяжелом весе в рамках андеркарда четвертьфинальных боев Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между боксерами Евгением Тищенко и Артушем Саксисяном. Белгородский боксер работал на средней дистанции, используя свое преимущество в росте и длине рук
Поединок проходил 13 октября на вечере бокса в Екатеринбурге и стал седьмым по счету поражением для Саркисяна в его карьере.
Для олимпийского чемпиона 2016 года Евгений Тищенко это – вторая победа на профессиональном ринге.
Напомним, что 27-летний боксер в августе текущего года дебютировал в профессионалах в тяжелом весе, победив венесуэльца Вильямса Окандо. В любителях Тищенко выступал в первом тяжелом весе.