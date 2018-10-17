2018-10-17T09:10:28+03:00
Общество

Белгородский боксер Евгений Тищенко победил в бою Артуша Саркисяна

Это второй по счету профессиональный выигрыш спортсмена
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото из открытых источников.Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

Шесть раундов продолжался поединок в супертяжелом весе в рамках андеркарда четвертьфинальных боев Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между боксерами Евгением Тищенко и Артушем Саксисяном. Белгородский боксер работал на средней дистанции, используя свое преимущество в росте и длине рук

Поединок проходил 13 октября на вечере бокса в Екатеринбурге и стал седьмым по счету поражением для Саркисяна в его карьере.

Для олимпийского чемпиона 2016 года Евгений Тищенко это – вторая победа на профессиональном ринге.

Напомним, что 27-летний боксер в августе текущего года дебютировал в профессионалах в тяжелом весе, победив венесуэльца Вильямса Окандо. В любителях Тищенко выступал в первом тяжелом весе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осень в Белгородском регионе бьет температурные рекорды
Пожилой житель Старого Оскола воровал мобильники из машин
Белгородская продавщица заплатит 50 тысяч рублей за продажу 1 бутылки водки подростку
В Белгородской области обнаружили и ликвидировали 17 снарядов времен войны
Белгородская пенсионерка украденные деньги потратила на покупку бензопилы, резиновых сапог и удочки
На белгородской границе задержали 500 мешков с табаком
В Белгороде откроют центр китайского языка и культуры
Белгородское предприятие заплатило долги только после ареста имущества
На границе Белгородской области с Украиной уничтожили орехи
В Белгороде расследуют смерть 38-летней женщины
Белгородские школьники не знают имен Александра Матросова, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской
Юные белгородцы в выходные тушили пожар
Во вторник, 16 октября, белгородские депутаты решат, повышать ли проезд в автобусах и троллейбусах до 20 рублей
Белгородский многодетный отец проведет 4 месяца в колонии строгого режима
Белгородцы смогут зарегистрировать свои авто в любом регионе России
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» встретился с представителями миноритарного акционера обоих обществ
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Пытавшийся по-тихому уйти из России вьетнамец останется в стране на 8 месяцев
В Белгороде открылась первая кибер-арена
Белгородец украл в магазине спиртное на пять тысяч рублей
Пенсионеры одного из Белгородских районов смогут получить надбавку к пенсии
В областном перинатальном центре Белгорода открылся пункт бесплатного проката детских автолюлек
Прах героя войны отправился из Белгорода на родину