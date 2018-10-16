Осень в Белгородском регионе бьет температурные рекорды

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-16T17:02:02+03:00

После Покрова стоят рекордно теплые для этого времени года деньки. Фото: "КП" Архив

После Покрова стоят рекордно теплые для этого времени года деньки

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После Покрова обычно ждали холодов. Но только не нынешней осенью. Сегодня столбик термометра в Белгороде днем показывал +20, а по улицам белгородцы гуляли без курток. И такая температура, говорят синоптики, сохранится еще несколько дней.

Такая погода скорее характерна для весны, чем для осени. При этом температурные рекорды устанавливаются не только в Белгородском регионе. Так, к примеру, в Москве в воскресенье было зафиксировано +17,6 градуса, что стало одним из самых высоких значений для 14 октября в истории метеонаблюдений. Синоптики говорят, что повторен рекорд 39-летней давности.

В Питере и вовсе взят новый температурный рекорд. 14 октября последний такой теплый день был зафиксирован 129 лет назад, когда столбик термометра показывал +18.

По-летнему теплая погода сохранится до четверга. И то, обещают синоптики, станет лишь чуть посвежее.

8 октября в Белгородской области днём ожидается температура в пределах +17, ночью +6, ясно. 19 октября: +16, переменная облачность, кратковременный и небольшой дождь. 20 октября, суббота: облачно, +15, осадки маловероятны. Ночью +6. 21 октября, воскресенье: ночью +7, днём +12, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь.