Пожилой житель Старого Оскола воровал мобильники из машин

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-16T16:28:45+03:00

60-летний ранее не судимый мужчина может сесть на 5 лет Фото: "КП" Архив

60-летний ранее не судимый мужчина может сесть на 5 лет

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Дорогостоящий мобильник пропал из салона «Газели», когда 22-летний водитель-экспедитор одной из торговых фирм города припарковал машину возле магазина в одном из сел округа. Машину он не закрыл, так как отлучился всего на несколько минут.

Обнаружив пропажу, пострадавший тут же обратился в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД РФ по Старому Осколу. Правоохранители опросили местных жителей, просмотрели записи камеры видеонаблюдения и быстро установили личность 60-летнего ранее не судимого старооскольца. После того, как подозреваемого задержали, украденный мобильник у него был изъят. Также была установлена причастность старооскольца к совершению ряда аналогичных преступлений.

Следственное управления УМВД РФ по Старому Осколу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Старооскольца задержали, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.