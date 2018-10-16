2018-10-16T16:02:12+03:00
Общество

Белгородская продавщица заплатит 50 тысяч рублей за продажу 1 бутылки водки подростку

Рейд по пунктам торговли выявил грубейшие нарушения
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская продавщица заплатит 50 тысяч рублей за продажу 1 бутылки водки подростку .Белгородская продавщица заплатит 50 тысяч рублей за продажу 1 бутылки водки подростку .Фото: "КП" Архив
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Рейд по пунктам торговли Белгорода инспекторы по делам несовершеннолетних совершили вместе с общественными активистами города. В ходе проверки в одном из магазинов был зафиксирован факт продажи алкоголя лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

Как выяснилось, продавец, 33-летняя местная жительница, продала бутылку спиртного, не установила точно возраст и не потребовав документы, удостоверяющие личность покупателя.

По факту грубейшего нарушения правил торговли оформлен протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере до 50 000 рублей.

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