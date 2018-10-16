Белгородская пенсионерка украденные деньги потратила на покупку бензопилы, резиновых сапог и удочки

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-16T14:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропажу ивнянский пенсионер обнаружил не сразу, а спустя недели две. И сразу же обратился в полицию, рассказав, что из его закрытого сундучка пропало 42 тысячи рублей.

В ходе следствия выяснилось, что хищение произошло, когда в гости к 85-летнему пенсионеру пришли знакомые, в том числе с 62-летняя местная жительница. Она и воспользовалась ситуация, когда мужчины вышли, вскрыв приглянувшийся ей сундучок гвоздем. В нем она обнаружила 42 тысячи рублей, которые присвоила.

Поскольку пропажу пострадавший обнаружил не сразу, пришлось устанавливать местонахождение его «гости», которая отправилась в другой регион к сыну. Полицейские похитительницу нашли и задержали ее. Но украденные деньги к тому времени пенсионерка уже успела потратить, купив бензопилу, резиновые сапоги и рыболовную удочку.

Вместо рыбалки, на которую, по-видимому, собиралась пенсионерка, ей придется отправиться в места не столь отдаленные. Согласно ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации, пенсионерка может получить срок до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.