2018-10-16T13:03:46+03:00
Общество

На белгородской границе задержали 500 мешков с табаком

Табак предназначался для производства на Украине контрафактных сигарет под маркой европейских брендов
Ирина ТАРАСОВА
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фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
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В 50 метрах от Государственной границы сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 13 октября был задержан автомобиль УАЗ «Патриот». За рулем авто был гражданин России П. 1962 года рождения, житель Грайворонского района.

Пограничный наряд заподозрил задержанного гражданина в незаконном перемещении через границу товаров и грузов. В его частном доме в населенном пункте Дунайка было выявлено 500 мешков с табаком. При этом документы на табак отсутствовали.

Как выяснилось в ходе дальнейшего следствия, табак предназначался для изготовления на территории Украины в подпольных цехах контрафактных сигарет под маркой известных европейских брендов. Затем эти сигареты незаконно перемещались в страны Евросоюза.

Товар был изъят, ведется дальнейшее разбирательство. Гражданин России дает показания, активно сотрудничая со следствием, сообщает пресс-служба ведомства.

На белгородской границе задержали 500 мешков с табаком.

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