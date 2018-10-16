На белгородской границе задержали 500 мешков с табаком.

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-16T13:03:46+03:00

Табак предназначался для производства на Украине контрафактных сигарет под маркой европейских брендов

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В 50 метрах от Государственной границы сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 13 октября был задержан автомобиль УАЗ «Патриот». За рулем авто был гражданин России П. 1962 года рождения, житель Грайворонского района.

Пограничный наряд заподозрил задержанного гражданина в незаконном перемещении через границу товаров и грузов. В его частном доме в населенном пункте Дунайка было выявлено 500 мешков с табаком. При этом документы на табак отсутствовали.

Как выяснилось в ходе дальнейшего следствия, табак предназначался для изготовления на территории Украины в подпольных цехах контрафактных сигарет под маркой известных европейских брендов. Затем эти сигареты незаконно перемещались в страны Евросоюза.

Товар был изъят, ведется дальнейшее разбирательство. Гражданин России дает показания, активно сотрудничая со следствием, сообщает пресс-служба ведомства.