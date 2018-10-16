Белгородское предприятие заплатило долги только после ареста имущества

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-16T10:53:44+03:00

Кроме задолженности по налогам, предприниматель заплатил еще и 150 тысяч исполнительского сбора

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Должник добровольно задолженность по налогам погашать не собирался. Тогда судебные приставы Яковлевского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области применили меры принудительного взыскания.

Сначала они установили имущественное положение, направив запросы в регистрирующие и кредитные организации. При этом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 150 тыс. рублей. Выяснилось, что должник имеет расчетные счета в банках, но денежные средства на них отсутствовали. Затем было установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль Volkswagen Amarok 2H 2012 года выпуска.

Автомобиль судебные приставы разыскали и наложили арест, оценив с 700 тысяч рублей.

Только после этих мер должник полностью оплатил задолженность, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.