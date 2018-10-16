2018-10-16T09:32:48+03:00
Общество

На границе Белгородской области с Украиной уничтожили орехи

Орехи попали в санкционный список товаров, запрещенных к ввозу
Ирина ТАРАСОВА
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Орехи попали в санкционный список товаров, запрещенных к ввозу.Орехи попали в санкционный список товаров, запрещенных к ввозу.Фото: "КП" Архив
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Гражданин Украины в своем багаже пытался провести через российскую таможню груз, который запрещен к ввозу в Россию. Но был задержан с санкционным товаров. Всего у него оказалось 66,3 килограмма грецких орехов.

Как рассказали в Россельхознадзоре по Белгородской области, грецкие орехи изъяли и уничтожили «в соответствии с с Указом Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и на основании Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включённых в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны, из которых запрещён ввоз подкарантинной продукции в РФ, орехи были изъяты и уничтожены».

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