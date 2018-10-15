2018-10-15T20:15:06+03:00
Общество

В Белгороде расследуют смерть 38-летней женщины

Белгородка скончалась в результате полученной черепно-мозговой травмы
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде расследуют смерть 38-летней женщины.В Белгороде расследуют смерть 38-летней женщины.Фото: "КП" Архив
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Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела 38-летней жительницы города Белгорода по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СК Российской Федерации по Белгородской области.

Как было установлено, 7 октября 2018 года 24-летний житель Новооскольского района был в гостях у потерпевшей, где они распивали спиртное. Женщина высказала в его адрес слова, которые он счет оскорблением и в ответ нанес потерпевшей несколько ударов ножом. В ход также пошел попавшийся под руку металлический предмет, которым он наносил удары.

38-летняя белгородка скончалась в результате получения удара по голове на месте преступления. Обвиняемого заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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