2018-10-15T17:57:44+03:00
Общество

Белгородские школьники не знают имен Александра Матросова, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской

В школьной программе нет имен героев-комсомольцев
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В школьной программе нет имен героев-комсомольцев.В школьной программе нет имен героев-комсомольцев.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В преддверии 100-летия комсомола, юбилей которого будет отмечаться 29 октября 2018 года, в Белгороде представили передвижную выставку «Эпоха юности и побед». Впервые выставку представили в Государственной Думе, а затем она отправилась по регионам России, побывав уже во многих городах. В эти дни ее увидели белгородцы.

Состоящая из 40 частей, выставка рассказывает о рождении комсомольской организации, подвигах героев-комсомольцев, наградах, особой роли комсомола в годы Великой Отечественной войны.

- В Белгородской области прошел ряд встречи организаторов выставки со школьниками и студентами, - отметил первый секретарь комитета Белгодского регионального отделения ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. - И, увы, выяснилось, что многие не знают, кто такие Александр Матросов, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. И если слышали эти имена, объяснить, кто они такие, многие из присутствующих на презентации выставки не смогли.

При этом интерес у молодых белгородцев к истории, к деятельности современной комсомольской организации неподдельный.

Следующий регион, который увидит выставку «Эпоха юности и побед» - Тульская область.

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