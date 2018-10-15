Белгородские школьники не знают имен Александра Матросова, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-15T17:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии 100-летия комсомола, юбилей которого будет отмечаться 29 октября 2018 года, в Белгороде представили передвижную выставку «Эпоха юности и побед». Впервые выставку представили в Государственной Думе, а затем она отправилась по регионам России, побывав уже во многих городах. В эти дни ее увидели белгородцы.

Состоящая из 40 частей, выставка рассказывает о рождении комсомольской организации, подвигах героев-комсомольцев, наградах, особой роли комсомола в годы Великой Отечественной войны.

- В Белгородской области прошел ряд встречи организаторов выставки со школьниками и студентами, - отметил первый секретарь комитета Белгодского регионального отделения ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. - И, увы, выяснилось, что многие не знают, кто такие Александр Матросов, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. И если слышали эти имена, объяснить, кто они такие, многие из присутствующих на презентации выставки не смогли.

При этом интерес у молодых белгородцев к истории, к деятельности современной комсомольской организации неподдельный.

Следующий регион, который увидит выставку «Эпоха юности и побед» - Тульская область.