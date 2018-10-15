Юные белгородцы в выходные тушили пожар

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-15T16:32:28+03:00

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Пожар, безусловно, был условным. Но все остальное, и пожарная машина, и другая специализированная техника, которая используется сотрудниками МЧС для выполнения различных задач, была самой, что не есть, настоящей.

Свое знакомство с отважной профессией спасателя в рамках социально-профилактической акции «Мир безопасности» дети начали с увлекательной эстафеты. В полной экипировке, в спасательном жилете, каске и прихватив спасательный линь, они преодолевали полосу препятствий и демонстрировали настоящую командную работу. В результате, как подытожили сотрудники МЧС, победила дружба.

Детей также продемонстрировали пожарную машиной, рассказали, чем оснащена эта машина и даже разрешили ребятам посидеть в ней. Полный восторг вызвало предложение потушить условный пожар из самого настоящего пожарного «рукава». А затем детям предложили познакомиться со средствами, необходимыми для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, научили вязать специальные узлы. И даже познакомили с работой специально обученной собаки-спасателя лабрадора-ретривера по кличке Лайма, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники спасательного ведомства отметили, что подобные акции наглядно демонстрируют, насколько важно понимание правил пожарной безопасности и, главное, в такой игровой форме полезные знания дети усваивают охотно и быстро.