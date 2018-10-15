2018-10-15T16:32:28+03:00
Общество

Юные белгородцы в выходные тушили пожар

В «Мастерславле» дети учились спасать товарищей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Пожар, безусловно, был условным. Но все остальное, и пожарная машина, и другая специализированная техника, которая используется сотрудниками МЧС для выполнения различных задач, была самой, что не есть, настоящей.

Свое знакомство с отважной профессией спасателя в рамках социально-профилактической акции «Мир безопасности» дети начали с увлекательной эстафеты. В полной экипировке, в спасательном жилете, каске и прихватив спасательный линь, они преодолевали полосу препятствий и демонстрировали настоящую командную работу. В результате, как подытожили сотрудники МЧС, победила дружба.

Детей также продемонстрировали пожарную машиной, рассказали, чем оснащена эта машина и даже разрешили ребятам посидеть в ней. Полный восторг вызвало предложение потушить условный пожар из самого настоящего пожарного «рукава». А затем детям предложили познакомиться со средствами, необходимыми для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, научили вязать специальные узлы. И даже познакомили с работой специально обученной собаки-спасателя лабрадора-ретривера по кличке Лайма, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники спасательного ведомства отметили, что подобные акции наглядно демонстрируют, насколько важно понимание правил пожарной безопасности и, главное, в такой игровой форме полезные знания дети усваивают охотно и быстро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде расследуют смерть 38-летней женщины
Белгородские школьники не знают имен Александра Матросова, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской
Во вторник, 16 октября, белгородские депутаты решат, повышать ли проезд в автобусах и троллейбусах до 20 рублей
Белгородский многодетный отец проведет 4 месяца в колонии строгого режима
Белгородцы смогут зарегистрировать свои авто в любом регионе России
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» встретился с представителями миноритарного акционера обоих обществ
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Пытавшийся по-тихому уйти из России вьетнамец останется в стране на 8 месяцев
В Белгороде открылась первая кибер-арена
Белгородец украл в магазине спиртное на пять тысяч рублей
Пенсионеры одного из Белгородских районов смогут получить надбавку к пенсии
В областном перинатальном центре Белгорода открылся пункт бесплатного проката детских автолюлек
Прах героя войны отправился из Белгорода на родину