2018-10-15T15:45:31+03:00
Общество

Во вторник, 16 октября, белгородские депутаты решат, повышать ли проезд в автобусах и троллейбусах до 20 рублей

В случае одобрения, белгородцы платить по-новому начнут уже с 1 ноября
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В Белгороде проезд подорожает до 20 рублей.В Белгороде проезд подорожает до 20 рублей.Фото: "КП" Архив
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В департаменте экономического развития говорят, что стоимость проезда в городском транспорте Белгорода не менялась с 2013 года. Мэрия предлагает повысить стоимость как наличного, так и безналичного проезда до 20 рублей.

Напомним, что безналичная оплата в транспорте Белгорода уже увеличилась с 10 рублей до 15. Не так давно до 20 рублей подорожал проезд в Шебекино. И в Шебекинском городском округе чиновники также аргументируют подорожание проезда тем, что его стоимость не поднималась в течение последних 5 лет. Тогда как на 60% возросла стоимость запчастей, на 58% и 57% соответственно увеличилась стоимость бензина и дизельного топлива.

20 рублей платят за проезд жители Старого Оскола и Губкина.

В департаменте экономического развития города также приводят расчеты стоимости одной поездки автобусами «ПАЗ» - 29,69 рублей, «КамАЗ» - 30,03, «НефАЗ» - 16,54, «ЛиАЗ» - 15,17. И говорят, что среднюю сумму проезда с 1 ноября вывели на основе этих показателей. Отметим, что в случае одобрения депутатами горсовета повышенных расценок, стоимость проезда за 5 лет вырастет на 33%. При этом большая часть белгородцев идею повышения стоимости проезда в общественном транспорте не поддерживает.

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