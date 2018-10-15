Белгородский многодетный отец проведет 4 месяца в колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-15T14:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Своим четырем сыновьям 2, 3, 13 и 17 лет горе-папаша из Прохоровского района задолжал 593 тысячи рублей. Добровольно погашать задолженность он не собирался, как и официально трудоустраиваться, предпочитая перебиваться случайными заработками.

Судебные приставы Прохоровского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области неоднократно применяли к злостному алиментщику меры принудительного исполнения, пытались трудоустроить его. Но он в ответ отказывался даже встать на учет в центре занятости.

В результате должника привлекли к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП Российской Федерации. В соответствие со статьей за неуплату алиментов ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

Но и отбывание наказания не повлияло на горе-папашу. В связи с этим дознаватели Прохоровского районного отдела возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. Должник приговорен к лишению свободы на 4 месяца. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.