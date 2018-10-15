Белгородцы смогут зарегистрировать свои авто в любом регионе России

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-15T12:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородцы смогут зарегистрировать свое авто не только по адресу прописки, но и по свидетельству о регистрации по месту жительства. Такие нововведения и ряд других прописаны в приказе МВД России. Нововведения вступили в силу с 7 октября 2018 года.

Также, согласно приказу, увеличился срок хранения номеров транспортных средств, который теперь могут храниться в течение года. Другое изменение касается освобождения водителей от обязанностей предоставлять документы о праве собственности на мотор при его замене. Согласно приказу, с 7 октября достаточно того, чтобы мотор был той же модели, что и раньше.

В МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области подчеркнули, что те, у кого есть паспорта транспортных средств, выданные раннее, они будут ими пользоваться до конца их срока действия. Кто хочет получить новые документы, сможет зарегистрировать его в любом отделе ГАИ России.