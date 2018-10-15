Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» встретился с представителями миноритарного акционера обоих обществ

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-15T11:32:00+03:00

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Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Игорь Маковский сообщил, что в рамках централизации функций было объединено оперативное и ситуационное управление сетевым комплексом двух компаний. Создана корпоративная информационная система, базирующаяся на объединенном ресурсе общего информационного комплекса. Особое внимание уделяется решению задач по повышению надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а также снижению потерь в сетях двух компаний.

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