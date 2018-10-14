В Белгороде открылась первая кибер-арена

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-14T13:51:36+03:00

В честь открытия здесь состоялся первый турнир по трём играм, собравший более 100 геймеров

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VS-arena открылась в КДЦ «Дукати». Здесь установлены мощные компьютеры, три консоли PS4, Xbox, зона виртуальной реальности и большой экран. Помимо игр, управляющие ареной обещают онлайн-трансляции различных престижных турниров.

В Белгороде открылась первая кибер-аренаФото: Максим АЛТУХОВ

Как рассказал руководитель регионального отделения Федерации киберспорта РФ Дмитрий Заугольников, в настоящее время в Белгороде около 5 000 активных геймеров. Новая арена – это отличное место не только для игр, но для офф-лайн общения. В частности, сейчас формируется команда от Белгорода на Кубок России по киберспорту.

В Белгороде открылась первая кибер-аренаФото: Максим АЛТУХОВ

Все пришедшие на открытие смогли пройти бесплатный тест драйв (виртуальная реальность, ПК, PS4, Xbox), поучаствовать в турнирах по Мortal Kombat, Dota 2 и Beat Saber. А праздничное настроение поддержало шоу косплееров и выступление популярной белгородской группы «Небуhigh!».