Пенсионеры одного из Белгородских районов смогут получить надбавку к пенсии

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-13T17:56:23+03:00

Изменения коснутся только тех, кто проработал в сельском хозяйстве больше 30 лет

Изменить размер текста: A A

Местных жителей Чернянского района порадовали специалисты управления Пенсионного фонда, сообщив, что с 1 января 2019 года аграрии из сельских поселений района получат надбавку к пенсии. И разъяснили, что доплату получат неработающие пенсионеры, которые и в настоящее время имеют прописку в сельской местности.

Посёлок Чернянка к такой не относится. При этом в ведомстве подчеркнули, что льготу размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих граждан предложил ввести президент России Владимир Путин.

Информацию по всем возникшим вопросам можно уточнить в клиентской службе ведомства, которая находится по адресу: посёлок Чернянка, площадь Октябрьская, 20