2018-10-13T17:56:23+03:00
Общество

Пенсионеры одного из Белгородских районов смогут получить надбавку к пенсии

Изменения коснутся только тех, кто проработал в сельском хозяйстве больше 30 лет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Пенсионеры Чернянского района смогут получить надбавку к пенсии.Пенсионеры Чернянского района смогут получить надбавку к пенсии.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Местных жителей Чернянского района порадовали специалисты управления Пенсионного фонда, сообщив, что с 1 января 2019 года аграрии из сельских поселений района получат надбавку к пенсии. И разъяснили, что доплату получат неработающие пенсионеры, которые и в настоящее время имеют прописку в сельской местности.

Посёлок Чернянка к такой не относится. При этом в ведомстве подчеркнули, что льготу размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих граждан предложил ввести президент России Владимир Путин.

Информацию по всем возникшим вопросам можно уточнить в клиентской службе ведомства, которая находится по адресу: посёлок Чернянка, площадь Октябрьская, 20

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В областном перинатальном центре Белгорода открылся пункт бесплатного проката детских автолюлек
Прах героя войны отправился из Белгорода на родину
В Белгороде открыли памятник морякам-белгородцам всех поколений
Чье имя будет носить Белгородский аэропорт?
Какой будет зима в Белгороде, рассказали синоптики
Под Губкиным на даче спасли щенка, который с голодухи съел полбанки старого варенья
В Белгороде угонщик 11 автомобилей получил семь с половиной лет за совершенные преступления
В Белгородской области уничтожили около двух тонн польского сыра
В пятницу индекс МосБиржи начнется с умеренного роста
В Белгороде презентовали книгу бывшего бойца украинского «Беркута»
Белгородке выплатили 100 тысяч рублей за затопленную квартиру
В Сколково стартовали пробные заезды беспилотных автобусов
В Белгороде осужден 66-летний педофил, насиловавший 12-летнюю падчерицу в течение года
Белгородка из-за непогашенного кредита улететь на отдых не смогла
В Белгороде на Харьковской горе появится скейт-парк
«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами
IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы
В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно
В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене
Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»