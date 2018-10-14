СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-14T11:21:16+03:00

Белгородец украл в магазине спиртное на пять тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Отпраздновать удачное «дело» ему не удалось – на улице мужчина привлёк внимание патрульных

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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина обратил внимание на себя явными признаками алкогольного опьянения. Во время проверки документов правоохранители обнаружили при нем четыре бутылки элитного алкоголя.

Во время беседы с полицейскими 27-летний злоумышленник признался, что несколько часов назад путем отжатия автоматических дверей проник в продуктовый магазин, откуда похитил спиртное. Общая стоимость похищенного составила около пяти тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Санкции соответствующей статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.