2018-10-13T13:02:31+03:00
Общество

В областном перинатальном центре Белгорода открылся пункт бесплатного проката детских автолюлек

Нужен только паспорт отца или матери ребенка
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Автолюльку жители Белгорода могут взять бесплатно на срок до 5 суток, а жители области – до 10. Для этого достаточно составить договор с пунктом проката, нужен только паспорт отца или матери ребенка. Бесплатной услугой в день открытия проката уже воспользовались семьи из Белгорода, Белгородского и Ивнянского районов.

В открытии пункта приняли участие полицейские, которые рассказали молодым родителям о правилах установки автолюльки в салоне машины, а также о том, как уложить в нее малыша. Отвечали на вопросы, какие автолюльки лучше, как правильно выбрать кресло для перевозки ребенка.

Напомнили полицейские и в том, что штраф за перевозку детей без специального кресла составляет 3 тысячи рублей. Примерно за столько же можно найти автолюльку или кресло для ребенка в магазине.

Это уже второй по счету пункт бесплатного проката детских автолюлек. Первый открылся 1 июня, в День защиты детей, при городском перинатальном центре Белгорода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прах героя войны отправился из Белгорода на родину
В Белгороде открыли памятник морякам-белгородцам всех поколений
Чье имя будет носить Белгородский аэропорт?
Какой будет зима в Белгороде, рассказали синоптики
Под Губкиным на даче спасли щенка, который с голодухи съел полбанки старого варенья
В Белгороде угонщик 11 автомобилей получил семь с половиной лет за совершенные преступления
В Белгородской области уничтожили около двух тонн польского сыра
В пятницу индекс МосБиржи начнется с умеренного роста
В Белгороде презентовали книгу бывшего бойца украинского «Беркута»
Белгородке выплатили 100 тысяч рублей за затопленную квартиру
В Сколково стартовали пробные заезды беспилотных автобусов
В Белгороде осужден 66-летний педофил, насиловавший 12-летнюю падчерицу в течение года
Белгородка из-за непогашенного кредита улететь на отдых не смогла
В Белгороде на Харьковской горе появится скейт-парк
«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами
IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы
В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно
В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене
Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»