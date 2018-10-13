В областном перинатальном центре Белгорода открылся пункт бесплатного проката детских автолюлек

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-13T13:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Автолюльку жители Белгорода могут взять бесплатно на срок до 5 суток, а жители области – до 10. Для этого достаточно составить договор с пунктом проката, нужен только паспорт отца или матери ребенка. Бесплатной услугой в день открытия проката уже воспользовались семьи из Белгорода, Белгородского и Ивнянского районов.

В открытии пункта приняли участие полицейские, которые рассказали молодым родителям о правилах установки автолюльки в салоне машины, а также о том, как уложить в нее малыша. Отвечали на вопросы, какие автолюльки лучше, как правильно выбрать кресло для перевозки ребенка.

Напомнили полицейские и в том, что штраф за перевозку детей без специального кресла составляет 3 тысячи рублей. Примерно за столько же можно найти автолюльку или кресло для ребенка в магазине.

Это уже второй по счету пункт бесплатного проката детских автолюлек. Первый открылся 1 июня, в День защиты детей, при городском перинатальном центре Белгорода.