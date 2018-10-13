Прах героя войны отправился из Белгорода на родину

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-13T11:48:56+03:00

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В Центре Молодежных Инициатив Белгорода 12 октября состоялось прощание с героем Великой Отечественной войны красноармейцем 1915 года рождения Степаном Спиридоновичем Штельмой.

В конце июня 2018 года в лесу возле села Чураево Шебекинская поисковая группа №13 историко-поискового клуба «Огненная Дуга» (руководитель Геннадий Гащенко) нашла останки 12 воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. После эксгумации личности двух бойцов удалось идентифицировать по обнаруженным медальонам. Их бланки оказались заполненными. Экспертам удалось прочитать бланк: красноармеец Штельма Степан Спиридонович. Год рождения 1915. Место рождения Красноярский край, Ирбейский район. На медальоне второго было написано: младший сержант Копытов Геннадий Трофимович, уроженец города Красноярск.

Данные передали в Красноярск, поисковому отряду ВПК «Поисковый отряд имени Ивана Гужиленко». Красноярские поисковики нашли родственников Степана Штельмы: двух внучек Нину и Тамару Штельму и правнучку Любовь Нахаеву.

Прах красноармейца похоронят рядом с его сыном в селе Тумаково Ирбейского района. На фронт вместе с Степаном Штельмой ушло свыше 10 тысяч ирбайцов, каждый третий не вернулся с войны.

Родственников второго опознанного солдата Геннадия Копытова пока найти не удалось.