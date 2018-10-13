2018-10-13T11:48:56+03:00
Общество

Прах героя войны отправился из Белгорода на родину

Доставку останков организует поисковый отряд «Святая Русь»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: из группы ВКонтакте ЦМИ.Фото: из группы ВКонтакте ЦМИ.
Изменить размер текста:

В Центре Молодежных Инициатив Белгорода 12 октября состоялось прощание с героем Великой Отечественной войны красноармейцем 1915 года рождения Степаном Спиридоновичем Штельмой.

В конце июня 2018 года в лесу возле села Чураево Шебекинская поисковая группа №13 историко-поискового клуба «Огненная Дуга» (руководитель Геннадий Гащенко) нашла останки 12 воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. После эксгумации личности двух бойцов удалось идентифицировать по обнаруженным медальонам. Их бланки оказались заполненными. Экспертам удалось прочитать бланк: красноармеец Штельма Степан Спиридонович. Год рождения 1915. Место рождения Красноярский край, Ирбейский район. На медальоне второго было написано: младший сержант Копытов Геннадий Трофимович, уроженец города Красноярск.

Данные передали в Красноярск, поисковому отряду ВПК «Поисковый отряд имени Ивана Гужиленко». Красноярские поисковики нашли родственников Степана Штельмы: двух внучек Нину и Тамару Штельму и правнучку Любовь Нахаеву.

Прах красноармейца похоронят рядом с его сыном в селе Тумаково Ирбейского района. На фронт вместе с Степаном Штельмой ушло свыше 10 тысяч ирбайцов, каждый третий не вернулся с войны.

Родственников второго опознанного солдата Геннадия Копытова пока найти не удалось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В областном перинатальном центре Белгорода открылся пункт бесплатного проката детских автолюлек
В Белгороде открыли памятник морякам-белгородцам всех поколений
Чье имя будет носить Белгородский аэропорт?
Какой будет зима в Белгороде, рассказали синоптики
Под Губкиным на даче спасли щенка, который с голодухи съел полбанки старого варенья
В Белгороде угонщик 11 автомобилей получил семь с половиной лет за совершенные преступления
В Белгородской области уничтожили около двух тонн польского сыра
В пятницу индекс МосБиржи начнется с умеренного роста
В Белгороде презентовали книгу бывшего бойца украинского «Беркута»
Белгородке выплатили 100 тысяч рублей за затопленную квартиру
В Сколково стартовали пробные заезды беспилотных автобусов
В Белгороде осужден 66-летний педофил, насиловавший 12-летнюю падчерицу в течение года
Белгородка из-за непогашенного кредита улететь на отдых не смогла
В Белгороде на Харьковской горе появится скейт-парк
«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами
IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы
В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно
В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене
Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»