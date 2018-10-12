2018-10-12T18:06:23+03:00
Общество

Чье имя будет носить Белгородский аэропорт?

Белгородцы смогут предложить свои варианты имени-претендента
Ирина ТАРАСОВА
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У Белгородского аэропорта появится свое имя.У Белгородского аэропорта появится свое имя.Фото: "КП" Архив
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Белгородский аэропорт, как и другие 44 аэропорта России, будет носить имя известного соотечественника. О старте проекта «Великие имена России» сегодня говорили на заседании совета Общественной палаты Белгородской области.

На первом его этапе, который проходит с 11 по 21 октября, будут сформированы предложения регионов. На своих площадках общественные палаты проведут публичные обсуждения, в которых примут участие представители власти и общественные объединения. По итогам будет сформирован список с именами-претендентами для названия местного аэропорта. Список будет включать от 3 до 10 вариантов.

Во втором этапе, который пройдет с 22 по 28 октября, будет формироваться лонг-лист. В его формировании смогут принять участие жители региона. Но в лонг-лист смогут добавить новые варианты, если они будут предложены более чем 500 участниками.

Третий этап, с 29 по 7 ноября, предусматривает формирование шорт-листов, т.е. короткого списка. В результате опросов определится тройка лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. В финальном голосовании любой желающий сможет выбрать один вариант и проголосовать.

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