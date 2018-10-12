2018-10-12T16:33:37+03:00
Общество

Какой будет зима в Белгороде, рассказали синоптики

Пугать белгородцев экстремальной зимой нет оснований
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в выходные сохранится теплая и солнечная погода.В Белгороде в выходные сохранится теплая и солнечная погода.Фото: "КП" Архив
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В Гидромедцентре России говорят, что согласно предварительному прогнозу, грядущая зима не выглядит суровой. А потому нет оснований пугать сейчас жителей РФ экстремальной зимой.

В ближайшие два-три месяца на большей части территории регионов России температура воздуха будет в пределах климатической нормы и даже теплее. Реки начнут замерзать не ранее конца октября. На севере и северо-востоке страны холода уже начались, и среднесуточная температура опускается ниже минусовой отметки. Первый снег в Москве выпадет в конце октября.

В Белгородском регионе вторая половина октября порадует температурами выше обычной для этого периода года. Сегодня в Белгороде днем температура достигала 19 градусов тепла, к вечеру она может незначительно понизиться, ночью составит +5. В ближайшие выходные, 13 и 14 октября в городе будет сухо и тепло при дневной температуре +17 градусов. Солнечно. Такая же погода сохранится и всю следующую неделю.

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