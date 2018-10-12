В Белгородской области уничтожили около двух тонн польского сыра

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-12T13:53:39+03:00

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Как сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора, в Белгородском районе в ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции в одном из домовладений приграничного села Нечаевка было обнаружено 1 799 664 кг сыра производства Польши. Об этом свидетельствуют этикетки на головках продукта. Владелец данной продукции отсутствует.

В целях обеспечения безопасности страны, подобная продукция подлежит уничтожению. Вся партия была изъята и под контролем инспектора Управления Россельхознадзора по Белгородской области уничтожена на полигоне бытовых отходов в Белгороде.